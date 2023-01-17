Цыбаков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1954
Дочь: Цыбакова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Черняева Вера Владимировна
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыбаков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Черняева Вера Владимировна
Смерть
Неизвестно