Цыбаков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбаков Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1954

Дочь: Цыбакова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Черняева Вера Владимировна

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбаков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Черняева Вера Владимировна

Смерть
Неизвестно
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