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Дунаев Иван Матвеев (Матвеевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1763

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763

Отец: Дунаев Матвей Иванов

Мать: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна

Работа или профессия
1808
При переезде в Москву 20 января 1808 г уже был купцом 3 гильдии
Место жительства
20.01.1808
"Материалы для истории Московского купечества т 5 ([Сказки 6-й ревизии]." стр 239 Переезд из дер. Кулиги с отцом
Смерть
1817

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