Дунаев Иван Матвеев (Матвеевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1763
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763
Работа или профессия
1808
При переезде в Москву 20 января 1808 г уже был купцом 3 гильдии
Место жительства
20.01.1808
"Материалы для истории Московского купечества т 5 ([Сказки 6-й ревизии]." стр 239 Переезд из дер. Кулиги с отцом
Смерть
1817