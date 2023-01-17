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Максимишина Елена Васильевна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

04.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.02.1986

Дочь: Тарасова Галина Игоревна

Отец ребёнка: Максимишин Игорь

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.01.1990

Сын: Максимишин Александр Игоревич

Отец ребёнка: Максимишин Игорь

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
04.04.2013

Муж: Шатилов Юрий Борисович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Гражданский брак
Развод
?.09.2020

Муж: Шатилов Юрий Борисович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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