Максимишина Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1986
Дочь: Тарасова Галина Игоревна
Отец ребёнка: Максимишин Игорь
Рождение ребёнка
12.01.1990
Сын: Максимишин Александр Игоревич
Отец ребёнка: Максимишин Игорь
Бракосочетание
04.04.2013
Гражданский брак
Развод
?.09.2020