Анохина (Анохина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Анохин ?
Мать: Анохина Дарья
Рождение ребёнка
10.04.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трусов Александр
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Сергеевское кладбище