Анохина (Анохина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Анохина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Анохин ?

Мать: Анохина Дарья

Рождение ребёнка
10.04.1963

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Отец ребёнка: Трусов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трусов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Трусов Александр

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трусов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трусов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Александр

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Сергеевское кладбище
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