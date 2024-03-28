Цепилов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Цепилов Федор
Рождение ребёнка
18.03.1930
Дочь: Чебыкина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Цепилова Татьяна Федоровна
Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Цепилова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цепилов Александр Иванович
Мать ребёнка: Цепилова Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно