Цепилов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепилов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Цепилов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1930

Дочь: Чебыкина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Цепилова Татьяна Федоровна

Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Цепилова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цепилов Александр Иванович

Мать ребёнка: Цепилова Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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