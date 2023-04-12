Алексей Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Леонтьев

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтий Володимеров

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрёна

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрёна

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрёна

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрёна

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутков Никифор Алексеев

Мать ребёнка: Матрёна

Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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