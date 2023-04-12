Алексей Леонтьев
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтий Володимеров
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрёна
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя