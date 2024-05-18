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Нечаев Алексей Михайлович

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

12.03.1915

Дата смерти

25.12.1981

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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МН
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1915

Отец: Нечаев Михаил

Мать: Нечаева (Туркина) Мария

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
30.01.1941

Жена: Driķe (Driķe) Zenta

Рождение ребёнка
15.01.1942

Сын: Нечаев Эвальд

Мать ребёнка: Driķe (Driķe) Zenta

Развод
09.03.1954

Жена: Driķe (Driķe) Zenta

Смерть
25.12.1981
Причина смерти: Болезнь
Похороны
31.01.1982

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