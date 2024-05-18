Нечаев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.03.1915
Дата смерти25.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1915
Отец: Нечаев Михаил
Мать: Нечаева (Туркина) Мария
Бракосочетание
30.01.1941
Жена: Driķe (Driķe) Zenta
Рождение ребёнка
15.01.1942
Сын: Нечаев Эвальд
Мать ребёнка: Driķe (Driķe) Zenta
Развод
09.03.1954
Жена: Driķe (Driķe) Zenta
Смерть
25.12.1981
Причина смерти: Болезнь
Похороны
31.01.1982