Сторожевский Андрей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Рождение ребёнка
17.01.1800 ст.
Сын: Сторожевский Антон Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Сторожевский Яков Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Сторожевская Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно