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Сторожевский Андрей Фёдорович

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Сторожевский Фёдор Васильевич

Мать: Сторожевская Анна Григорьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1800 ст.

Сын: Сторожевский Антон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Сторожевский Яков Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Сторожевская Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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