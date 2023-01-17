Щепеткова (Щепеткова) Авдотья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепеткова (Щепеткова) Авдотья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Щепетков Максим Васильевич

Отец ребёнка: Щепетков Василий Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Щепетков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Щепетков Василий Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Щепетков Василий Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Варварина Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Щепетков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
26.09.1830

Сын: Щепетков Роман Васильевич

Отец ребёнка: Щепетков Василий Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепетков Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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