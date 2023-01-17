Щепеткова (Щепеткова) Авдотья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Щепетков Максим Васильевич
Отец ребёнка: Щепетков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Щепетков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Щепетков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Щепетков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Варварина Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Щепетков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.09.1830
Сын: Щепетков Роман Васильевич
Отец ребёнка: Щепетков Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно