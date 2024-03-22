Полоротова (Коренева) Евгения Феодотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоротова (Коренева) Евгения Феодотовна

Место рождения

Луговское, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговское, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
21.01.1918 ст.

Муж: Полоротов Михей Софронович

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Елгинского поселка Актагучинской станицы Михей Софронович Полоротов, 19 лет, правосла... Показать все
Смерть
Неизвестно
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