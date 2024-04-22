Акулина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий
Смерть
Неизвестно