Акулина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Андреевна

Место рождения

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Смерть
Неизвестно
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