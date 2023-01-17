Коссич Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Коссич Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Коссич Спиридон Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комаровская Софья Спиридоновна
Отец ребёнка: Коссич Спиридон Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916 ст.
Харьков, Харківська область