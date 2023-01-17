Коссич Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коссич Зинаида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Коссич Николай Спиридонович

Отец ребёнка: Коссич Спиридон Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комаровская Софья Спиридоновна

Отец ребёнка: Коссич Спиридон Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коссич Спиридон Саввич

Смерть
1916 ст.
Харьков, Харківська область
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