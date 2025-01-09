Моняхина (Моняхина) Марфа Ермиловна
женский, родилась 04.07.1842 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 07.08.1844 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецМоняхин Ермил Павлович21.07.1815 ст. г.р.
МатьМоняхина (Белолипецкая) Мария Акимовна01.04.1815 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1842 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
06.07.1842 ст.
Смерть
07.08.1844 ст.
Похороны
08.08.1844 ст.