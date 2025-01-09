Моняхина (Моняхина) Марфа Ермиловна 04.07.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Моняхина (Моняхина) Марфа Ермиловна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 04.07.1842 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 07.08.1844 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Моняхин Ермил Павлович21.07.1815 ст. г.р.
Мать
Моняхина (Белолипецкая) Мария Акимовна01.04.1815 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1842 ст.

Отец: Моняхин Ермил Павлович

Мать: Моняхина (Белолипецкая) Мария Акимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
06.07.1842 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
07.08.1844 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
08.08.1844 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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