Муругов Евгений Васильевич 12.08.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Муругов Евгений Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 12.08.1939, Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

умер 19.08.1979

Отец
Муругов Василий Андреевич1910 г.р.
Мать
Муругова (Подбегалина) Татьяна Михайловна16.04.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939

Отец: Муругов Василий Андреевич

Мать: Муругова (Подбегалина) Татьяна Михайловна

Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
12.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.08.1979

Похороны
Неизвестно
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

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