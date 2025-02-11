Муругов Евгений Васильевич
мужской, родился 12.08.1939, Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
умер 19.08.1979
ОтецМуругов Василий Андреевич1910 г.р.
МатьМуругова (Подбегалина) Татьяна Михайловна16.04.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939
Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.08.1979
Похороны
Неизвестно
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область