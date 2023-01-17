Пугачёв Пётр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 22.10.1942 по 19.04.1947
Воинское звание: Красноармеец Призван 22.10.1942 Калининским РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Калининский р-н. Служил в 44 отдельном мотострелковом полку БО-2 (береговой охране Черноморского фло... Показать все
Смерть
Неизвестно