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Пугачёв Пётр Гаврилович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 22.10.1942 по 19.04.1947
Воинское звание: Красноармеец Призван 22.10.1942 Калининским РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Калининский р-н. Служил в 44 отдельном мотострелковом полку БО-2 (береговой охране Черноморского фло... Показать все
Смерть
Неизвестно
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