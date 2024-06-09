Чуманова (Субботина) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуманова (Субботина) Клавдия Сергеевна

Чуманова (Субботина) Клавдия Сергеевна

Место рождения

Шешукова, Тюменский округ, Уральская область

Дата рождения

05.10.1927

Дата смерти

16.07.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1890 г.р.

Муж

1924 г.р.
1929 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927

Отец: не указан

Мать: Субботина (Попова) Фекла Андреевна

Шешукова, Тюменский округ, Уральская область
Образование
С 1945 по 1948
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Тюменская фельдшерско-акушерская школа, специальность — фельдшер. 23 июня 1948 присвоена квалификация фельдшер.
Рождение ребёнка
02.10.1949

Сын: Чуманов Анатолий Прокопьевич

Отец ребёнка: Чуманов Прокопий Сергеевич

Киселево, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
08.10.1949

Муж: Чуманов Прокопий Сергеевич

Совместную жизнь ведут с 2 ноября 1948 года.
Работа или профессия
С 26.10.1955 по ?.06.1963
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Работала в г. Салехарде Ямало-Ненецкого национального округа в должности фельдшер амбулатории Салехардского рыбоконсервного комбината
Рождение ребёнка
08.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паленков Владимир

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
12.10.1976

Муж: Трифонов Василий Ильич

Смерть
16.07.1991
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.