Чуманова (Субботина) Клавдия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1927
Дата смерти16.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927
Отец: не указан
Образование
С 1945 по 1948
Тюменская фельдшерско-акушерская школа, специальность — фельдшер. 23 июня 1948 присвоена квалификация фельдшер.
Рождение ребёнка
02.10.1949
Сын: Чуманов Анатолий Прокопьевич
Отец ребёнка: Чуманов Прокопий Сергеевич
Киселево, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
08.10.1949
Совместную жизнь ведут с 2 ноября 1948 года.
Работа или профессия
С 26.10.1955 по ?.06.1963
Работала в г. Салехарде Ямало-Ненецкого национального округа в должности фельдшер амбулатории Салехардского рыбоконсервного комбината
Рождение ребёнка
08.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паленков Владимир
Бракосочетание
12.10.1976
Смерть
16.07.1991