Джанелидзе Тимур Демуриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джанелидзе Тимур Демуриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2014 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.2014

Сын: Джанелидзе Георгий Тимурович

Мать ребёнка: Джанелидзе Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джанелидзе Татьяна Александровна

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