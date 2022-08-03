Джанелидзе Тимур Демуриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.2014
Сын: Джанелидзе Георгий Тимурович
Мать ребёнка: Джанелидзе Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джанелидзе Татьяна Александровна