Сафонова (Малова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Божко (Сафонова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Сафонов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафонов Василий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Сафонова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Сафонов Василий
Смерть
Неизвестно