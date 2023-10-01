Сафонова (Малова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Малова) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малов Павел Федорович

Мать: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Божко (Сафонова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Василий

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Сафонова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий

Смерть
Неизвестно

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