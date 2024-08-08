Мамаев Параскева Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Параскева Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская жена
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Иван Петров

Рождение ребёнка
07.06.1904

Сын: Мамаев Анатолий Иванов

Отец ребёнка: Мамаев Иван Петров

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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