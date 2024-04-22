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Кокорин Максим Федоров

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кокорин Федор Осипов

Мать: Кокорина Елена Андреева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кокорин Михаил Максимов

Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1790

Жена: Кокорина Ефимия Васильева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кокорин Сильвестр Максимов

Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кокорина Степанида Максимова

Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Кокорина Ульяна Максимова

Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кокорина Ксения Максимова

Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кокорин Алексей Максимов

Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Авдотья Максимова

Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 11об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1833
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