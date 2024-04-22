Кокорин Максим Федоров
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Кокорин Федор Осипов
Мать: Кокорина Елена Андреева
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева
Бракосочетание
До 1790
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кокорин Сильвестр Максимов
Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кокорина Степанида Максимова
Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Кокорина Ульяна Максимова
Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кокорина Ксения Максимова
Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина Авдотья Максимова
Мать ребёнка: Кокорина Ефимия Васильева
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 11об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833