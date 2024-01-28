Дмитренкова (Колесникова) Матрена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренкова (Колесникова) Матрена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 74 об.
Бракосочетание
24.04.1889 ст.

Муж: Дмитренков Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1889 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Дмитренков Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1889 ст.

Сын: Дмитренков Косьма Иванович

Отец ребёнка: Дмитренков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Дмитренкова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Дмитренков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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