Дмитренкова (Колесникова) Матрена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 74 об.
Бракосочетание
24.04.1889 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1889 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Дмитренков Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1889 ст.
Сын: Дмитренков Косьма Иванович
Отец ребёнка: Дмитренков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Дмитренкова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Дмитренков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно