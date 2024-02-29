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Пономарев Иван Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Платон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Марья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1882

Сын: Пономарев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Марья Николаевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1883

Сын: Пономарев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Марья Николаевна

Рождение ребёнка
30.12.1884

Дочь: (Пономарева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Марья Николаевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1887

Сын: Пономарев Николай Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Марья Николаевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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