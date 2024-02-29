Пономарев Иван Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарев Платон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1882
Сын: Пономарев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Марья Николаевна
Рождение ребёнка
15.03.1883
Сын: Пономарев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Марья Николаевна
Рождение ребёнка
30.12.1884
Дочь: (Пономарева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Марья Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1887
Сын: Пономарев Николай Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Марья Николаевна
Смерть
Неизвестно