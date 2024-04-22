Кузка-Василенко Аграфена (Агриппина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузка-Василенко Аграфена (Агриппина) Ивановна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.12.1788

Сын: Кузка-Василенко Афанасий Мартынович

Отец ребёнка: Кузка-Василенко Мартын Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Кузка-Василенко Харитон Мартынович

Отец ребёнка: Кузка-Василенко Мартын Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.11.1801

Сын: Кузка-Василенко Кузьма Мартынович

Отец ребёнка: Кузка-Василенко Мартын Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36D-Q?i=704&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Кузка-Василенко Екатерина Мартыновна

Отец ребёнка: Кузка-Василенко Мартын Иванович

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузка-Василенко Мартын Иванович

Смерть
Неизвестно
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