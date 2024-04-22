Кузка-Василенко Аграфена (Агриппина) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
02.12.1788
Сын: Кузка-Василенко Афанасий Мартынович
Отец ребёнка: Кузка-Василенко Мартын Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Кузка-Василенко Харитон Мартынович
Отец ребёнка: Кузка-Василенко Мартын Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1801
Сын: Кузка-Василенко Кузьма Мартынович
Отец ребёнка: Кузка-Василенко Мартын Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36D-Q?i=704&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Кузка-Василенко Екатерина Мартыновна
Отец ребёнка: Кузка-Василенко Мартын Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно