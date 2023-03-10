Старостин Вениамин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостин Вениамин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старостин Алексей Григорьевич

Мать: Старостина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старостина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старостина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старостина Клавдия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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