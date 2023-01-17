Захаров Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1898
Дата смерти31.01.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1898
Место жительства
С 1904
Место жительства
С 1913
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1924
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1945
Место жительства
С 1967
Египет
Смерть
31.01.1972
Место жительства
По 1972