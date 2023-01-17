Захаров Матвей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Матвей Васильевич

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Место рождения

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.08.1898

Дата смерти

31.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1898
Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1913
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1924
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1945
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1967
Египет
Смерть
31.01.1972
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1972
Москва, город федерального значения Москва
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