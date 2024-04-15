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Ткаченко Федор Александрович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

16.02.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1887 ст.

Отец: Ткаченко Александр Васильевич

Мать: Ткаченко Татьяна Михайловна

Кровное, Сумська область
Крещение
17.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXHV?i=137&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
04.02.1907 ст.

Жена: Ткаченко Феодосия Ивановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNJX?i=839&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Ткаченко Феодосия Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLMJ?i=816&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.

Сын: Ткаченко Макар Федорович

Мать ребёнка: Ткаченко Феодосия Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKN-9?i=277&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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