Ткаченко Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения16.02.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1887 ст.
Крещение
17.02.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXHV?i=137&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
04.02.1907 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNJX?i=839&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Ткаченко Феодосия Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLMJ?i=816&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Ткаченко Феодосия Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKN-9?i=277&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно