Летовальцев (Ордин) Пётр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцев (Ордин) Пётр Павлович

Место рождения

д. Харитоновская, Скорюково тож

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Летовальцев Павел Ильич

Мать: не указана

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павла Васильевна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павла Васильевна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павла Васильевна

Рождение ребёнка
05.07.1932

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Павла Васильевна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павла Васильевна

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно

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