Летовальцев (Ордин) Пётр Павлович
Место рожденияд. Харитоновская, Скорюково тож
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Летовальцев Павел Ильич
Мать: не указана
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павла Васильевна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Крадихино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1932
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Павла Васильевна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1941
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно