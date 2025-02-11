Грехов Григорий Андреевич
мужской, родился 1836, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГрехов Андрей Сидорович1788 г.р.
МатьГрехова Анисья Максимовна1810 г.р.
Дети
Леванова Пелагея Григорьевна Грехова1860 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Грехов Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Леванова Пелагея Григорьевна Грехова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Маклакова Прасковья Гавриловна Грехова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Жаринова Фекла Григорьевна Грехова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно