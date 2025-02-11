Грехов Григорий Андреевич 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Грехов Григорий Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1836, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Грехов Андрей Сидорович1788 г.р.
Мать
Грехова Анисья Максимовна1810 г.р.
Дети
Леванова Пелагея Григорьевна Грехова1860 г.р.
Маклакова Прасковья Гавриловна Грехова1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Грехов Андрей Сидорович

Мать: Грехова Анисья Максимовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Леванова Пелагея Григорьевна Грехова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Маклакова Прасковья Гавриловна Грехова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Жаринова Фекла Григорьевна Грехова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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