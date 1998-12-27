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Воронович Михаил Михайлович

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Место рождения

Морочь, Солигорский район, Минская область

Дата рождения

27.09.1921

Дата смерти

27.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1947 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921

Отец: Воронович Михаил

Мать: Екатерина

Морочь, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
18.07.1947

Дочь: Мыслейка Любоў Міхайлаўна

Мать ребёнка: Мыслейко Варвара Петровна

Морочь, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
16.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мыслейко Варвара Петровна

Морочь, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мыслейко Варвара Петровна

Морочь, Солигорский район, Минская область
Смерть
27.12.1998
Солигорск, Солигорский район, Минская область

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