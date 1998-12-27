Воронович Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.09.1921
Дата смерти27.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921
Отец: Воронович Михаил
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
18.07.1947
Дочь: Мыслейка Любоў Міхайлаўна
Мать ребёнка: Мыслейко Варвара Петровна
Рождение ребёнка
16.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мыслейко Варвара Петровна
Рождение ребёнка
26.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мыслейко Варвара Петровна
Смерть
27.12.1998
Солигорск, Солигорский район, Минская область