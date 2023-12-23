Хмелёва Сандра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелёва Сандра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хмелёв Александр Всеволодович

Рождение ребёнка
27.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хмелёв Александр Всеволодович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелёв Александр Всеволодович

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