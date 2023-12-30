Мязева -- Агрипина Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Мязев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Мязев Устин Иванович
Отец ребёнка: Мязев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Мязев Иван Игнатьевич
Смерть
Неизвестно