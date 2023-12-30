Мязева -- Агрипина Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мязева -- Агрипина Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мязев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Мязев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Мязев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Мязев Устин Иванович

Отец ребёнка: Мязев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мязев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Мязев Иван Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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