Тырса Николай Андреевич
Место рожденияс. Аралых, Эриванская губерния (ныне Аралык, Турция)
Дата рождения1887
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Аралых, Эриванская губерния (ныне Аралык, Турция)
Место жительства
По 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Карс, Турция
Смерть
1942
Вологда, город Вологда, Вологодская область