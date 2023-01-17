Тырса Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырса Николай Андреевич

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Место рождения

с. Аралых, Эриванская губерния (ныне Аралык, Турция)

Дата рождения

1887

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Аралых, Эриванская губерния (ныне Аралык, Турция)
Место жительства
По 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Карс, Турция
Смерть
1942
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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