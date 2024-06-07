Афонасий Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1768
Отец: Егор Григорий Иванов
Мать: Февронья Иванова
1811 | РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Егор Иванов - 50 / 66 | Егоровы дети: | Афонасей - 27 / 43 | Николай - 22 / 38 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году | Лаврентей - новорожденный / 4 | Афо... Показать все
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Афонасьева
Мать ребёнка: Наталья Борисова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пётр Афонасьев
Мать ребёнка: Наталья Борисова
РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Егор Иванов - 50 / 66 | Егоровы дети: | Афонасей - 27 / 43 | Николай - 22 / 38 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году | Лаврентей - новорожденный / 4 | Афонасьевы... Показать все
Рождение ребёнка
1795
Сын: Илья Афонасьев
Мать ребёнка: Наталья Борисова
РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Егор Иванов - 50 / 66 | Егоровы дети: | Афонасей - 27 / 43 | Николай - 22 / 38 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году | Лаврентей - новорожденный / 4 | Афонасьевы... Показать все
Рождение ребёнка
1801
Сын: Антон Афонасьев
Мать ребёнка: Наталья Борисова
РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Егор Иванов - 50 / 66 | Егоровы дети: | Афонасей - 27 / 43 | Николай - 22 / 38 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году | Лаврентей - новорожденный / 4 | Афонасьевы... Показать все
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Прасковья Афонасьева
Мать ребёнка: Наталья Борисова
Смерть
1812