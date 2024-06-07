Афонасий Егоров 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афонасий Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Егор Григорий Иванов

Мать: Февронья Иванова

1811 | РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Егор Иванов - 50 / 66 | Егоровы дети: | Афонасей - 27 / 43 | Николай - 22 / 38 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году | Лаврентей - новорожденный / 4 | Афо... Показать все
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Афонасьева

Мать ребёнка: Наталья Борисова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пётр Афонасьев

Мать ребёнка: Наталья Борисова

РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Егор Иванов - 50 / 66 | Егоровы дети: | Афонасей - 27 / 43 | Николай - 22 / 38 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году | Лаврентей - новорожденный / 4 | Афонасьевы... Показать все
Рождение ребёнка
1795

Сын: Илья Афонасьев

Мать ребёнка: Наталья Борисова

РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Егор Иванов - 50 / 66 | Егоровы дети: | Афонасей - 27 / 43 | Николай - 22 / 38 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году | Лаврентей - новорожденный / 4 | Афонасьевы... Показать все
Рождение ребёнка
1801

Сын: Антон Афонасьев

Мать ребёнка: Наталья Борисова

РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Егор Иванов - 50 / 66 | Егоровы дети: | Афонасей - 27 / 43 | Николай - 22 / 38 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году | Лаврентей - новорожденный / 4 | Афонасьевы... Показать все
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Прасковья Афонасьева

Мать ребёнка: Наталья Борисова

Смерть
1812

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