Ильясова (Хисматуллина) Мининур Миниахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильясова (Хисматуллина) Мининур Миниахметовна

Место рождения

д.Мусино, Куюргазинского района, БАССР

Дата рождения

1930

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Хисматуллин Миниахмет

Мать: не указана

д.Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильясов Яхия Исхакович

д.Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильясов Яхия Исхакович

Смерть
2014
д.Мусино, Куюргазинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Мусино, Куюргазинского района, РБ, РФ
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