Ильясова (Хисматуллина) Мининур Миниахметовна
Место рожденияд.Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Дата рождения1930
Дата смерти2014
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Хисматуллин Миниахмет
д.Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильясов Яхия Исхакович
д.Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014
д.Мусино, Куюргазинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Мусино, Куюргазинского района, РБ, РФ