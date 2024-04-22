Ульяна Иова (Вна)
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Иов Дмитриев (Ич)
Мать: Пелагея Петрова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
05.11.1833 ст.
Муж: Никита Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Никита Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно