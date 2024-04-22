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Ульяна Иова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Иов Дмитриев (Ич)

Мать: Пелагея Петрова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
05.11.1833 ст.

Муж: Никита Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Михайла Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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