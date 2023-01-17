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Дунов Андрей Ильич

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Дунов Илья Михайлович

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Казакова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Дунова Анна Моисеевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.07.1874 ст.

Сын: Дунов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Дунова Анна Моисеевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунова Гликерия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дунова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Дунова Анна Моисеевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Дунова Анна Моисеевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунов Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Дунова Анна Моисеевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунова Анна Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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