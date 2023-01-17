Дунов Андрей Ильич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Дунов Илья Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Казакова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Дунова Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
02.07.1874 ст.
Мать ребёнка: Дунова Анна Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дунова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Дунова Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дунова Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дунова Анна Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунова Анна Моисеевна
Смерть
Неизвестно