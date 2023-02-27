Немченко Семён Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немченко Семён Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немченко Андрей

Мать ребёнка: (Немченко) Настасья

Рождение ребёнка
1801

Сын: Немченко Михаил Семёнович

Мать ребёнка: (Немченко) Настасья

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Немченко Осип Семёнович

Мать ребёнка: (Немченко) Настасья

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Немченко Павел Семёнович

Мать ребёнка: (Немченко) Настасья

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Немченко Иван Семёнович

Мать ребёнка: (Немченко) Настасья

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Немченко Епифан Семёнович

Мать ребёнка: (Немченко) Настасья

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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