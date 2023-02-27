Немченко Семён Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немченко Андрей
Мать ребёнка: (Немченко) Настасья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Немченко Михаил Семёнович
Мать ребёнка: (Немченко) Настасья
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: (Немченко) Настасья
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: (Немченко) Настасья
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: (Немченко) Настасья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Немченко Епифан Семёнович
Мать ребёнка: (Немченко) Настасья
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно