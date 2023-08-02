Есенова (Тулатова) Залихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенова (Тулатова) Залихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Тулатов Сурхау

Мать: Тулатова (Шанаева) Аду

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тхостов ?

Отец ребёнка: Тхостов Тотраз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тхостов Дзан

Отец ребёнка: Тхостов Тотраз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тхостов Тотраз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тхостова (Есенова) Дзан

Отец ребёнка: Есенов Магомет Келеметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Магомет Келеметович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Есенов Афако

Отец ребёнка: Есенов Магомет Келеметович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Есенов Мусурко

Отец ребёнка: Есенов Магомет Келеметович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Есенов Асланбек

Отец ребёнка: Есенов Магомет Келеметович

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