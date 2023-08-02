Есенова (Тулатова) Залихан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Тулатов Сурхау
Мать: Тулатова (Шанаева) Аду
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тхостов ?
Отец ребёнка: Тхостов Тотраз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тхостов Дзан
Отец ребёнка: Тхостов Тотраз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тхостов Тотраз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тхостова (Есенова) Дзан
Отец ребёнка: Есенов Магомет Келеметович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Есенов Афако
Отец ребёнка: Есенов Магомет Келеметович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Есенов Мусурко
Отец ребёнка: Есенов Магомет Келеметович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Есенов Асланбек
Отец ребёнка: Есенов Магомет Келеметович