Чёлышкин Виктор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чёлышкин Виктор Егорович

Место рождения

Эсино, Россия

Дата рождения

30.12.1945

Дата смерти

04.03.2006

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1945

Отец: Чёлышкин Георгий Иванович

Мать: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.03.2006
Похороны
Неизвестно

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