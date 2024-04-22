Авдеева Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеева Пелагея Кузьминична

Авдеева Пелагея Кузьминична

avatar

Место рождения

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.10.1885

Дата смерти

03.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1885

Отец: Авдеев Кузьма Миронович

Мать: Авдеева Матрона Григорьевна

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.10.1921

Дочь: Малашина Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Малашин Максим Федорович

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.08.1926

Сын: Малашин Илья Максимович

Отец ребёнка: Малашин Максим Федорович

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малашина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Малашин Максим Федорович

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малашина Мария Максимовна

Отец ребёнка: Малашин Максим Федорович

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашин Максим Федорович

Смерть
03.02.1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close