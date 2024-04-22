Авдеева Пелагея Кузьминична
Место рождения
Дата рождения22.10.1885
Дата смерти03.02.1965
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1885
Рождение ребёнка
20.10.1921
Дочь: Малашина Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Малашин Максим Федорович
Рождение ребёнка
02.08.1926
Отец ребёнка: Малашин Максим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малашина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Малашин Максим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малашина Мария Максимовна
Отец ребёнка: Малашин Максим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1965