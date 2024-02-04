Углев Федка Русин-Русанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Углев Рус
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1673
Сын: Углев Иван Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
18.01.1680 ст.
7188 году января 18 день, по указу великого государя Федора Алексеевича и по грамоте и по томской отписке стольника и воеводы князя Петра Лукьяновича Львова да дьяка Федора Леонтьева и по наказной пам... Показать все
Военная служба
18.02.1692 ст.
Канск, город Канск, Красноярский край
1692, 18 февраля Ф.214 оп.1 кн.1023 1700г слайды 2-43 7200 году февраля 18 по указу великих государей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича и по наказу стольника и воеводы П.С. Мусина Пушкина сын бо... Показать все