Углев Федка Русин-Русанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Углев Федка Русин-Русанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Углев Рус

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Углев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
18.01.1680 ст.
7188 году января 18 день, по указу великого государя Федора Алексеевича и по грамоте и по томской отписке стольника и воеводы князя Петра Лукьяновича Львова да дьяка Федора Леонтьева и по наказной пам... Показать все
Военная служба
18.02.1692 ст.
Канск, город Канск, Красноярский край
1692, 18 февраля Ф.214 оп.1 кн.1023 1700г слайды 2-43 7200 году февраля 18 по указу великих государей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича и по наказу стольника и воеводы П.С. Мусина Пушкина сын бо... Показать все

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