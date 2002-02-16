Новаторов Вячеслав Викторович 30.10.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новаторов Вячеслав Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1941

Дата смерти

16.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1941

Отец: Новаторов (Новоторов) Виктор Александрович

Мать: Новаторова (Чиркова) Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.02.2002

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