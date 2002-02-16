Новаторов Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1941
Дата смерти16.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.02.2002