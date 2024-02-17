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Вершинин Николай Александрович
Вершинин Николай Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.03.1906
Пол
Мужской
Отец
Вершинин Александр Алексеевич
1872 г.р.
Мать
Севрюкова Прасковья Ивановна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1906
Отец:
Вершинин Александр Алексеевич
Мать:
Севрюкова Прасковья Ивановна
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