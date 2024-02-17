Вершинин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1906

Отец: Вершинин Александр Алексеевич

Мать: Севрюкова Прасковья Ивановна

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