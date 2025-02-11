Флор Яковлев
мужской, родился До 1849, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Александра ЕгороваДо 1849 г.р.
Дети
Ксения Флорова20.01.1867 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Егорова
Рождение ребёнка
20.01.1867
Дочь: Ксения Флорова
Мать ребёнка: Александра Егорова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно