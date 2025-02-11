Флор Яковлев До 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Флор Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1849, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Александра ЕгороваДо 1849 г.р.
Дети
Ксения Флорова20.01.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Егорова

Рождение ребёнка
20.01.1867

Дочь: Ксения Флорова

Мать ребёнка: Александра Егорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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