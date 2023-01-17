Ржаницына Евстолия Дормидонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Евстолия Дормидонтовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

1838

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ржаницын Доримедонт Иванович

Мать: Ржаницына Елизавета Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1838
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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