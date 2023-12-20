Фефелова (Кобзева) Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1917
Дата смерти26.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1917
Работа или профессия
Неизвестно
смотрела за хозяйством немецкого посла,
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.02.1937
Сын: Фефелов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Фефелов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1941
Сын: Фефелов Александр Петрович
Отец ребёнка: Фефелов Петр Васильевич
Смерть
26.02.1994