Фефелова (Кобзева) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефелова (Кобзева) Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1917

Дата смерти

26.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1917

Отец: Кобзев Николай Федотов

Мать: Кобзева (Юдаева) Анна Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
смотрела за хозяйством немецкого посла,
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.02.1937

Сын: Фефелов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Фефелов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1941

Сын: Фефелов Александр Петрович

Отец ребёнка: Фефелов Петр Васильевич

Смерть
26.02.1994

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