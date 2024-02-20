Долгий Алексей Федорович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Савченко (Долгая) Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1900
Сын: Долгий Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
29.07.1902
Дочь: (Долгая) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
17.01.1905
Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
04.04.1907
Дочь: (Долгая) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: (Долгая) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
20.05.1912
Дочь: (Долгая) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно