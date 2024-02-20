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Долгий Алексей Федорович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Мать: Долгая Мелания Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Савченко (Долгая) Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Долгий Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1900

Сын: Долгий Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
29.07.1902

Дочь: (Долгая) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
17.01.1905

Сын: Долгий Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
04.04.1907

Дочь: (Долгая) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: (Долгая) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1912

Дочь: (Долгая) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Долгая Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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