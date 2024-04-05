Протасьева Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасьева Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Протасьев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Протасьев Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Протасьев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Протасьев Михаил Артемьевич

Упоминание
1759
Москва, город федерального значения Москва
Дом 19. Лейб-гвардии Семёновского полка отставной капрал Михайла Артемьев сын Протасьев в доме его: 43. жена его Праскева Дмитрева 48 лет дети их: 58. Василий 14 лет 59. Фёдор 13 лет ЦГА Москвы. Ф. 2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасьев Михаил Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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