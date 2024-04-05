Протасьева Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Протасьев Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Протасьев Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Протасьев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Протасьев Михаил Артемьевич
Упоминание
1759
Москва, город федерального значения Москва
Дом 19. Лейб-гвардии Семёновского полка отставной капрал Михайла Артемьев сын Протасьев в доме его: 43. жена его Праскева Дмитрева 48 лет дети их: 58. Василий 14 лет 59. Фёдор 13 лет ЦГА Москвы. Ф. 2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно