Придворов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1919
Дата смерти09.04.1992
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1919
Отец: Придворов Митирофан
Мать: Придворова Надежда
Бракосочетание
1946
Жена: Придворова Пелагея
Рождение ребёнка
05.07.1947
Дочь: Шипота Валентина
Мать ребёнка: Придворова Пелагея
Воронежская область, Голосновский район, село Ольшанец
Рождение ребёнка
06.11.1952
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Придворова Пелагея
Рождение ребёнка
06.11.1952
Сын: Придворова Михаил
Мать ребёнка: Придворова Пелагея
Смерть
09.04.1992