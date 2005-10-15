Придворов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Придворов Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1919

Дата смерти

09.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1919

Отец: Придворов Митирофан

Мать: Придворова Надежда

Бракосочетание
1946

Жена: Придворова Пелагея

Рождение ребёнка
05.07.1947

Дочь: Шипота Валентина

Мать ребёнка: Придворова Пелагея

Воронежская область, Голосновский район, село Ольшанец
Рождение ребёнка
06.11.1952

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Придворова Пелагея

Рождение ребёнка
06.11.1952

Сын: Придворова Михаил

Мать ребёнка: Придворова Пелагея

Смерть
09.04.1992
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