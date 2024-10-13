Ладыгина (Михайлова) Анастасия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1889
Новодмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.02.1889
Муж: Ладыгин Яков Титов
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 709 (1889) - с Никольское, Александровка, Гавриловка, Добринка
Рождение ребёнка
12.11.1890
Дочь: Ионова (Ладыгина) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 745 (1890) – Новоспасское, Добринка, Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1893
Сын: Ладыгин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1893) - д Камардиновка
Рождение ребёнка
25.05.1896
Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 (1896)
Рождение ребёнка
22.05.1898
Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898)
Рождение ребёнка
06.08.1900
Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1148 (1900)
Рождение ребёнка
19.10.1902
Дочь: (Ладыгина) Агапья Яковлевна
Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов
Фонд №173 Опись №16 Дело №1474 https://ya.ru/archive/catalog/44ae1308-63fc-4c9d-8b57-53c5b42777cd/111
Смерть
Неизвестно