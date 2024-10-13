Ладыгина (Михайлова) Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Михайлова) Анастасия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1889
Новодмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.02.1889

Муж: Ладыгин Яков Титов

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 709 (1889) - с Никольское, Александровка, Гавриловка, Добринка
Рождение ребёнка
12.11.1890

Дочь: Ионова (Ладыгина) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 745 (1890) – Новоспасское, Добринка, Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1893

Сын: Ладыгин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1893) - д Камардиновка
Рождение ребёнка
25.05.1896

Сын: Ладыгин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 (1896)
Рождение ребёнка
22.05.1898

Сын: Ладыгин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898)
Рождение ребёнка
06.08.1900

Сын: Ладыгин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1148 (1900)
Рождение ребёнка
19.10.1902

Дочь: (Ладыгина) Агапья Яковлевна

Отец ребёнка: Ладыгин Яков Титов

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №1474 https://ya.ru/archive/catalog/44ae1308-63fc-4c9d-8b57-53c5b42777cd/111
Смерть
Неизвестно

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